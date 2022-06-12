Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

12.06.2022 09:12
Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dedesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dedesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Beylikbağı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde seyreden A.B'nin kullandığı 34 MVJ 74 plakalı otomobil, dedesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Asel Mina K'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü A.B. ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Bağdat, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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