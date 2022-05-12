Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

12.05.2022 20:28
Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa otomobil çarptı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa otomobil çarptı.

Mehmet D'nin kullandığı 41 B 5042 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu N.E. (10) ile ismi öğrenilemeyen çocuğa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan N.E'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer çocuğa ise ambulansta müdahale edildi.

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Otomobil, Kocaeli, Suriye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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