Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kanala düşen aracı kurtarmaya çalışan bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi'nde G.G. idaresindeki 42 AGT 347 plakalı otomobil, bariyere çarparak kanala düştü.
Kazayı görenlerin aracı kanaldan çıkarmaya çalıştığı sırada B.İ. yönetimindeki 34 GH 6842 plakalı otomobil C.Ç'ye çarptı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika