Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde Turgut K. yönetimindeki 37 ABL 735 plakalı motosiklete, İstasyon Mahallesi geçişinde plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazada yaralanan Turgut K, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Turgut K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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