Kocaeli'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde Mustafa S. yönetimindeki 41 AFY 710 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FY 3034 plakalı otomobil çarpıştı.

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