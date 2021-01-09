Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Afganistan uyruklu Sayed F'ye (36) çarptı. Olay yerinde yaşamını yitiren yayanın cesedi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

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