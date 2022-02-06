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Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

06.02.2022 17:31
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastanede tedavi altına alındı.

D-100 kara yolu kuzey yan yol İstanbul istikametinde Y.K. yönetimindeki 10 AET 040 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen E.Ç'ye çarptı.

Yaralanan E.Ç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kontrollü sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.

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İstanbul, Otomobil, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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