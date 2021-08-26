Kocaeli'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve annesi Gülcan Y, ayakta tedavi edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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