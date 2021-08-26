Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kandıra Yolu Ocaklar Sapağı mevkisinde Kenan Y. yönetimindeki 41 FM 2014 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarpmasının ardından su kanalına devrildi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve annesi Gülcan Y, ayakta tedavi edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika