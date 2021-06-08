Kocaeli'de otomobilin evden alınan anahtarla çalınması kamerada - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, girdiği evde anahtarını aldığı otomobili çaldığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Mahallesi 2208 Sokak'ta ikamet eden Ali Algur, evinin önüne park ettiği otomobilinin sabah yerinde olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekiplerin, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kamera kayıtlarda, apartmanın ikinci katına pencere korkuluklarından tırmanarak mutfaktan giren şüphelinin, 4 dakika sonra apartmanın önüne geldiği, daha sonra arabayı anahtarla çalıştırarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.