Kocaeli'de otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir otomobilin motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Akse Mahallesi Veysel Karani Caddesinde park halindeki otomobilinin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan Z.L, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkardı.
Yiyecek ve su verilen yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 15:59 - Kaynak: AA
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