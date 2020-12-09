Kocaeli'de otomobilin yayaya çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi 'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 ABD 767 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Medine A'ya çarptı.

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