Otomobilin yedek lastiğini çalan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin yedek lastiğini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir otomobilden yedek lastik çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler S.Y. ve A.I'yı İstanbul'da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülen şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden S.Y'nin çoğunluğunun hırsızlık olduğu 6, A.I.'nın ise çoğunluğunun yaralama ve hırsızlık olduğu 14 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan A.I'nın 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.