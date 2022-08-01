Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

01.08.2022 23:03
Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı.

Kocaeli'de otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Çayırköy Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kandıra istikametine giden Adnan M. idaresindeki 41 FY 319 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile 34 LB 5848 plakalı Mercedes marka otomobil ışıklarda çarpıştı. Çarpışma neticesinde hafif ticari araç takla atıp yan döndü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif ticari aracın sürücüsü Adnan M. ile Ulaş K. hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Akın K.'nın ise tedavisi olay yerinde yapıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 2 YARALI OTOMOBİL, HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTI 2 YARALI Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Çayırköy, Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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