Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Arapçeşme Mahallesi'nde E.G. idaresindeki 41 AGZ 799 plakalı otomobil, Yeni Bağdat ile Şehit Oktay Kaya caddeleri kesişiminde B.A'nın kullandığı 10 ABM 097 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.