Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletteki yunus polisi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletteki yunus polisi yaralandı

13.05.2022 03:18

Son dakika haber: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile yunus polis ekibine ait motosikletin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Salim Dervişoğlu Caddesinde, İ.O. idaresindeki 41 AJN 390 plakalı otomobil, Motosikletli Polis Timler Amirliğine giriş için manevra yapan yunus polisine ait motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza haberini alan çok sayıda polis olay yerine geldi.

Otomobil sürücüsü İ.O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletteki yunus polisi yaralandı
Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletteki yunus polisi yaralandı
Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletteki yunus polisi yaralandı
Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletteki yunus polisi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Otomobille çarpışan motosikletteki yunus polisi yaralandı - Son Dakika


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