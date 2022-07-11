Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen teslimat aracının sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen teslimat aracının sürücüsü yaralandı

11.07.2022 09:40
Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen teslimat aracının sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen elektrikli teslimat aracının sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen elektrikli teslimat aracının sürücüsü yaralandı.

Akdurak Mahallesi Ilıca Caddesi'nde Azmi A. idaresindeki 41 BR 801 plakalı otomobil, Okan D'nin kullandığı 34 FAD 088 plakalı markete ait elektrikli teslimat aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçta yaralanan sürücü Okan D, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen teslimat aracının sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen teslimat aracının sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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