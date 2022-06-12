Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Selin E. idaresindeki 59 AEK 587 plakalı cip ile Recep S'nin kullandığı 34 KK 8216 plakalı otomobil, Ankara Caddesi kesişiminde, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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