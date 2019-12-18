Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolunda Gölcük istikametinde Hamdüsena Y. idaresindeki 06 BN 2946 plakalı otomobil, yan yola bağlanan Mehmet E'nin kullandığı 41 ABE 429 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobildeki Muhammed ve Zeynep Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü verilen kara yolundaki ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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