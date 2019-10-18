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Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

20 dakika önce

Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Uzunçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Sabriye Ö. idaresindeki 54 TR 125 otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen İhsan E. yönetimindeki 54 AAC 637 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Sabriye Ö. ve diğer otomobilin sürücüsü İhsan E. ile aynı araç içerisindeki Ayten E., Kahraman E. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslara bindirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Sabriye Ö. Kocaeli Devlet Hastanesine, İhsan E., Ayten E.ve Kahraman E. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

D-100 Karayolu, Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
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