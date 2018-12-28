Kocaeli'de Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Olay, Kartepe D-100 karayolu ile lastik fabrikası önündeki yan yol kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara
istikametinde seyir halinde ilerleyen U.P. idaresindeki 26 RT 155 plakalı otomobile anayoldan yan yola geçmek istediği esnada arkadan gelen F.Ş. idaresindeki 34 PJ 1843 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerdeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan U.P., S.M., Z.P., K.P., F.Ş. ve F.P. adlı yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:23 Kaynak: İHA
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