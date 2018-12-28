Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı

Kocaeli'de Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Olay, Kartepe D-100 karayolu ile lastik fabrikası önündeki yan yol kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikametinde seyir halinde ilerleyen U.P. idaresindeki 26 RT 155 plakalı otomobile anayoldan yan yola geçmek istediği esnada arkadan gelen F.Ş. idaresindeki 34 PJ 1843 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerdeki 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan U.P., S.M., Z.P., K.P., F.Ş. ve F.P. adlı yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:23 Kaynak: İHA

Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Canlı Yayına Bağlanan Seyirci, Hamile Karısının İlişkisini Anlatınca Stüdyo Buz Kesti Futbolcu Hakeme Tokat Atınca Başkan Takımı Ligden Çekti

Çocukları İçin Aldığı İki Kaz Hayatını Değiştirdi! Artık Çok Para Kazanıyor Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 17:50:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]