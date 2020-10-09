Kocaeli'de otoyol kenarında battaniyeye sarılı halde ceset bulunması - Son Dakika

Kocaeli'de otoyol kenarında battaniyeye sarılı halde ceset bulunması

09.10.2020 17:51
Kocaeli'de otoyol kenarında battaniyeye sarılı halde ceset bulunması, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Monirul İslam'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Monirul İslam'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak 2020'de Kartepe'de otoyol kenarında battaniyeye sarılı halde cesedi bulunan Pakistan uyruklu Monirul İslam'ın öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, "kasten öldürme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklu 6 şüphelinin müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.

İddianamede, Bangaldeş uyruklu A.U, M.M.H, S.H, S.M. ile Pakistan uyruklu M.H. isimli şüphelilerin Monirul İslam'ı öldürüp çöp torbasına koydukları, cesedini R.Ş'ye ait araca taşıdıkları, R.Ş'nin de cesedi Kocaeli'deki bulunduğu alana attığı belirtildi.

Şüphelilerden A.U, iddianamede yer alan ifadesinde, söz konusu cinayetin göçmen kaçakçılığı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çıkan tartışma sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Olay

Karayolları ekipleri, 21 Ocak'ta Kartepe ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Tepetarla mevkisinde çalışma yaparken yol kenarındaki ağaçlık alanda battaniyeye sarılı şüpheli paket görmüştü.

Olay yerine gelerek otoyolun Ankara yönündeki tek şeridi ulaşıma kapatan ve çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerince yapılan incelemede battaniyeye sarılmış ve bağlanmış erkeğe ait ceset bulunmuştu.

Pakistan uyruklu Monirul İslam'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin bırakıldığı bölgedeki iki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası arasında geçiş yapan yaklaşık 300 bin aracı incelemişti.

Ekipler, 17 Ocak 2020'de maktulün bulunduğu yerde 2 dakika 44 saniye bekleme yaptığı belirlenen R.Ş'yi teknik takibe almış ve şüpheli S.H. ile yaptığı telefon görüşmesinde olayla ilgili konuştuklarının anlaşılması üzerine İstanbul'da operasyon düzenlemişti.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı.

TEM Otoyolu, Kartepe, Kocaeli, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de otoyol kenarında battaniyeye sarılı halde ceset bulunması - Son Dakika

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