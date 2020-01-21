Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu (1) - Son Dakika

Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu (1)

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu Tepetarla mevkisinde, yol kenarında, battaniyeye sarılı ceset bulundu.

Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu (1), System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu Tepetarla mevkisinde, yol kenarında, battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ankara yönünde temizlik yapan Karayolları ekibi tarafından bulunan cesedin, cinsiyeti henüz açıklanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.


TEM Otoyolu, Kartepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:05 Kaynak: DHA
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