Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu - Son Dakika

Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu
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Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu (1)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu Tepetarla mevkiinde yol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:05 Kaynak: DHA
Kocaeli'de otoyol kenarında ceset bulundu (1)
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu Tepetarla mevkiinde yol kenarında battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ankara yönünde temizlik yapan Karayolları ekibi, yol kenarındaki battaniyeye sarılı cesedi görürken, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, inceleme başlattı. Polisin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
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Haber: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)
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