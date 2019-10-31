Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otoyol tünelinde trafik kazası ve yangın tatbikatı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de otoyol tünelinde trafik kazası ve yangın tatbikatı

Kocaeli'de otoyol tünelinde trafik kazası ve yangın tatbikatı

1 saat önce

Kocaeli'de otoyolda tünel içinde trafik kazası ve araç yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

Kocaeli'de otoyol tünelinde trafik kazası ve yangın tatbikatı, System.String[]

Kocaeli'de otoyolda tünel içinde trafik kazası ve araç yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Korutepe Tünelleri mevkisindeki tatbikata Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri katıldı.

Senaryo gereği otoyolun Ankara istikametinde hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, bu sırada tünel içindeki araçlar alev aldı.

Tatbikatta, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü araçtan sedyeye alarak ambulansa bindirdi. İtfaiye ekipleri ise müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Kaza tatbikatlarının önümüzdeki günlerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde tekrarlanacağı öğrenildi.

Anadolu Otoyolu, İtfaiye, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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