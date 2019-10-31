Kocaeli'de otoyol tünelinde trafik kazası ve yangın tatbikatı

Kaza tatbikatlarının önümüzdeki günlerde ulaşımın zor olduğu bölgelerde tekrarlanacağı öğrenildi.

Tatbikatta, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü araçtan sedyeye alarak ambulansa bindirdi. İtfaiye ekipleri ise müdahalede bulunarak yangını söndürdü.

Senaryo gereği otoyolun Ankara istikametinde hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, bu sırada tünel içindeki araçlar alev aldı.

Kocaeli 'de otoyolda tünel içinde trafik kazası ve araç yangınına müdahale tatbikatı yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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