Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de otoyoldaki yastık kazaya neden oldu
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Kocaeli'de otoyoldaki yastık kazaya neden oldu

37 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yola düşen yastığı almak isteyen kara yolları ekiplerine çarpmamak için şerit değiştirip başka bir tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de otoyoldaki yastık kazaya neden oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yola düşen yastığı almak isteyen kara yolları ekiplerine çarpmamak için şerit değiştirip başka bir tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kirazlıyalı mevkisinde, yolda bir cismin trafikte tehlike oluşturduğu yönünde ihbar alan kara yolları ekipleri, söz konusu malzemeyi almak üzere bölgeye gitti.

Yolda bir yastık bulunduğunu tespit eden ekipler, yolu temizlemek üzere yavaşladı.

Seyir halindeki 06 BLF 13 plakalı tırın sürücüsü C.G, ekiplere çarpmamak için şerit değiştirerek, M.S. idaresindeki 34 EF 7396 plakalı tıra çarptı.

Yaralanan tır sürücüsü C.G, hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında otoyolun Ankara yönü trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu, Kocaeli, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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