Çocuğunun oyuncu olması hayaliyle ajansa başvurdu, icra gelince hayalleri suya düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuğunun oyuncu olması hayaliyle ajansa başvurdu, icra gelince hayalleri suya düştü

04.09.2022 11:03
Çocuğunun oyuncu olması hayaliyle ajansa başvurdu, icra gelince hayalleri suya düştü

Kocaeli'de oyuncu olmaları için çocuklarını ajansa kaydeden bir kadın, kendisine gelen icra şokuyla sarsıldı.

Kocaeli'de oyuncu olmaları için çocuklarını ajansa kaydeden bir kadın, kendisine gelen icra şokuyla sarsıldı. Hayallerinin suya düştüğünü söyleyen Aygüllü Sancak, "Olur ya, 'Belki çocuğumuz oyuncu olur' diye bir fikir sizi cezbediyor. Fakat kesinlikle kimseyi cezbetmesin. Böyle bir şey yok. Ben resmen dolandırıldım" dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Aygüllü Sancak, bir cast ajansının çocuk oyuncu aradığına dair aldığı telefon üzerine umutlandı. 16 yaşındaki oğlu Ersan ve 7 yaşındaki kızı Eftelya ile birlikte çağrıldığı otelin yolunu tutan Sancak'a, iddiaya göre kendisine firma tarafından çeşitli vaatler sunuldu. Fakat Sancak, aradan geçen 2 yılda herhangi bir projeye çağrılmamanın yanı sıra kendisine oyunculuk ajansından gelen icra şokuyla sarsıldı. İlk etapta parayı ödemeyi reddeden Aygüllü Sancak, daha sonra avukatının yönlendirmesiyle firmaya yaklaşık 3 bin TL'lik ödeme yaptı. Hukuki süreç başlatan Sancak'ın çocuklarının oyuncu olması için kurduğu hayaller suya düştü.

"Hiçbir şeye çağırmayıp para istiyorlar"

Yaşadığı süreci anlatan Aygüllü Sancak, "İnternet üzerinde gezerken bir oyunculuk ajansı firması gördüm. Daha sonra oradan çocuk oyuncu aradıklarına dair bir telefon aldım. Ben de oğlum ve kızım için müracaatta bulundum. Kendilerine bir kayıt formu doldurdum. Sonrasında da Yahyakaptan'da bir otele çağırdılar. Başvuru yapan herkesi oraya çağırmışlar. Biz de gittik ve bayağı kalabalık da vardı. Sıramız geldiğinde içeri girdik ve çocuğun resimlerini çekip çeşitli yiyecek ikramlarında bulundular. 'Çocuğunuzu alıyoruz' deyip bir kağıt imzalattılar. Sonra iki çocuğum için başvuru yaptım ve bana bir senet imzalattılar. Vazgeçersem bir sorun olup olmayacağını sorduğumda da hiçbir sorun olmayacağını ve kendilerine iletmemizin yeterli olduğunu söylediler. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de çok önemsemedim. Aradan 1 yıl geçtiğinde beni arayıp 'Siz paranızı ödemiyorsunuz' dediler. Halbuki daha önce demişlerdi ki, 'Çocuğunuz gelirse, oynarsa para alacaksınız.' Bu da beni cezbetmişti, merak etmiştim. Fakat hiç bizi aramayıp 1 yıl sonra para talep ettiler. Ben de hiç faydalanmadığımız için, çocuğumuzu hiç çağırmadıkları ve herhangi bir film veya reklamda oynatmadıkları için reddettim. Daha önce vazgeçtiğimi de söylemiştim. Hiçbir şeye çağırmayıp para istiyorlar. 'Sizin bize para ödemeniz gerekir, siz bizi çağırdınız' dedim. Onlar da anlaşma gereği para ödemek zorunda olduğumuzu söylediler. 2 yıl geçtikten sonra da beni arayıp icraya verdiklerini söylediler" dedi.

"Dava açtım ve paramı geri almak istiyorum"

Hukuki süreç başlattığını söyleyen Sancak, "Ben 3 bin TL'ye yakın para ödedim. Dava açtım ve parayı geri almak istiyorum. Eşimden ayrı çocuklarımla hayat mücadelesi veriyorum. Devlet bana bakıyor. Ben böyle zor durumdayken ben 7 yaşımdaki kız çocuğumun rızkını neden sebepsiz yere oraya ödeyeyim? Ödedim çünkü tuttuğum avukat bana, 'Siz bu parayı ödeyin, faize binmesin. Biz davamızı açarız, hakkımız neyse alırız' dedi" diye konuştu.

"Hayallerim suya düştü"

Hayallerinin suya düştüğünü belirten Aygüllü Sancak, "Hayallerim de suya düştü. Biz inanmıştık. Olur ya, 'Belki çocuğumuz oyuncu olur' diye bir fikir sizi cezbediyor. Fakat kesinlikle kimseyi cezbetmesin. Böyle bir şey yok. Ben resmen dolandırıldım. Ben o gün gittiğimde Kocaeli'de benim gibi çok insan vardı. O insanların da benim düştüğüm duruma düştüğünü düşünün. İnsanlar bilinçli olsun ve bu tür şeylere inanmasınlar" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı Makineye sıkışıp feci şekilde can verdi! Dehşet kaza kameraya yansıdı Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olan kişinin apartmanda çıkarttığı yangın söndürüldü Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olan kişinin apartmanda çıkarttığı yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğunun oyuncu olması hayaliyle ajansa başvurdu, icra gelince hayalleri suya düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
09:18 Bakan Soylu Diyarbakır Lice'de! Bırkleyn Mağaraları'nda türkülere eşlik edip halay çekti
09:12 Yiğit Bulut, zor durumda kalan Avrupalıların Türkiye'ye geleceğini belirterek uyarılarda bulundu: Malınızı ucuza kaptırmayın
09:10 Cinsel ürünler satan mağazaya giren ünlü modelin bacağında morluklar görüldü
08:40 Kadirov'dan Putin'e mesaj: Kovulmadan gitmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 11:27:16. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuğunun oyuncu olması hayaliyle ajansa başvurdu, icra gelince hayalleri suya düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement