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Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı - Son Dakika

Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı

26.12.2021 17:02

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu aralarında anne ve kızının da olduğu 3 yaya yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu aralarında anne ve kızının da olduğu 3 yaya yaralandı.

İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 J 6064 plakalı özel halk midibüsü, M.Y. idaresindeki 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne ve kızının aralarında olduğu 3 yayaya çarptı.

Kazada midibüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı
Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı
Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı
Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı
Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı
Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı
Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı

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Marmaray, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel halk midibüsünün çarptığı 3 yaya yaralandı - Son Dakika


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