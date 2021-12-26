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Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı

26.12.2021 23:31
Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu yaralanan anne yaşamını yitirdi, 2 kızının ise tedavileri devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan özel halk midibüsünün çarpması sonucu yaralanan anne yaşamını yitirdi, 2 kızının ise tedavileri devam ediyor.

İstasyon Mahallesi Gebze Marmaray Durağı mevkisinde N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk midibüsü, M.Y. idaresindeki 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan midibüs, kaldırımdaki anne A.A. (45) ve kızları İ.H. (15), N.H'ye (10) çarptı.

Kazada midibüsün altında kalan anne, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olan anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan midibüs sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı
Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı
Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı

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Marmaray, Midibüs, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de özel halk midibüsünün çarptığı anne öldü, 2 kızı yaralandı - Son Dakika
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