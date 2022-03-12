Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

12.03.2022 12:22
Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeki 41 J 4115 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü E.Ö. aracı durdurdu.

Yolcuları indiren şoför, daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı.

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Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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