Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeki 41 J 4115 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü E.Ö. aracı durdurdu.
Yolcuları indiren şoför, daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yolcular ise başka bir otobüsle gidecekleri yere ulaştırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika