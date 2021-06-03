Kocaeli'de özel halk otobüsünün çarptığı otomobildeki hamile kadın yaralandı - Son Dakika

Kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel hastaneye kaldırıldı.

Caner Erkin ve İrfan Can'ın Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşım dikkat çekti