Kocaeli'de özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

23.03.2022 11:53
Kocaeli'de özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak'ta Muharrem A. yönetimindeki 41 J 4146 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Uğur Ö. idaresindeki 78 SF 209 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Cumhuriyet Mahallesi, Halk Otobüsü, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de özel halk otobüsüyle çarpışan minibüsün sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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