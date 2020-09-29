Özel hastanenin önünde fenalaşarak yaşamını yitiren Sebahattin Duru'nun oğlu konuştu - Son Dakika

Kocaeli'de, özel hastane önünde ölümle ilgili soruşturma (3)

Özel hastanenin önünde fenalaşarak yaşamını yitiren Sebahattin Duru'nun oğlu konuştu'BU VİCDANSIZLIKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Sebahattin Duru özel hastanenin önünde fenalaşarak yaşamını yitirirken, oğlu Mevlüt Duru babasının hastaneye alınmamasına tepki gösterdi. Babasının Samsun 'dan geldiğini belirten Mevlüt Duru, "Benim babam Samsun'dan otobüse biniyor, önce Gebze'de otogara ardından da dolmuşla çarşıya geliyor. Hastane önüne kadar yürüyor orada da kalp krizi geçirip vefat ediyor. Olay hastanenin önünde olmuş neden kimse müdahale etmemiş anlamıyorum. Bu vicdansızlıktan başka bir şey değil. Orada yere yığılan kişinin takım elbiseli birisi mi olması lazım, yardım etmeleri için.ö dedi.

Şikayetçi olduklarını ifade eden Mevlüt Duru, 'Bugün bizim başımıza geldi yarın bir başkasının da başına gelebilir. Hastane yetkilileri olayın hastaneden uzak bir yerde gerçekleştiğini söylüyor. Biz şikayetçi olduk, şikayetçi olduktan sonra da soruşturma başlatılmış. Babamı 15 dakika boyunca sokakta bekletmişler. Görgü tanıklarının dediğine göre vatandaşlar hastaneye gidip doktor çağırmış, doktor gelmemiş. O anda yaşıyormuş, nabzı atıyormuş ama hiç kimse müdahale etmedi babama. Hastane adı karalanmasın diye, orada ölümlü vaka meydana gelmesin diye dokunmuyor babama. Sosyal medyada da tepki oluştu. Soruşturma başlatıldı.ö diye konuştu.