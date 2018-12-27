Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Özel Hastaneden İlaç Hırsızlığı İddiası

Kocaeli'de Özel Hastaneden İlaç Hırsızlığı İddiası

1 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları özel bir hastaneden dışarı çıkararak sattıkları iddiasıyla ikisi eczane teknikeri olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de Özel Hastaneden İlaç Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları özel bir hastaneden dışarı çıkararak sattıkları iddiasıyla ikisi eczane teknikeri olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel hastanenin yöneticisi, onkoloji hastalarının kullanmış olduğu ilaçların hastaneden çıkarılarak satıldığını ihbar etti. Bunun üzerine Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından hastanede eczane teknikeri olan A.K, İ.O. ve K.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Hastanede eczane teknikeri olan A.K'nin onkoloji hastalarının kullandığı ilaçları, fizik tedavi hastalarının sürücülüğünü yapan İ.O'ya vererek hastaneden çıkardığı, daha sonra ilaçları yine eczane teknikerliği yapan K.T'ye vererek satışını sağladıkları belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:03 Kaynak: AA

Başiskele, Kocaeli, Güncel
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