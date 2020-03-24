Kocaeli'de özel sağlık kuruluşlarında çalışanlarından ulaşım ücreti alınmayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de özel sağlık kuruluşlarında çalışanlarından ulaşım ücreti alınmayacak - Son Dakika

Kocaeli'de özel sağlık kuruluşlarında çalışanlarından ulaşım ücreti alınmayacak

6 saat önce

Özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Kocaeli'de özel sağlık kuruluşlarında çalışanlarından ulaşım ücreti alınmayacak, System.String[]

Özel sağlık kuruluşlarındaki sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, toplum sağlığı için fedakarca ve özverili bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadığı ve geçtiğimiz günlerde devlet kurumlarında çalışan sağlık personellerinin Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlandırıldığı hatırlatıldı.

Başkan Büyükakın'ın bu kez de özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlara ulaşımı ücretsiz yaptığı bildirilen açıklamada, "Bugün sabah yürürlüğe geçen uygulamada özel sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar, Büyükşehir Belediyesine ait otobüsleri, deniz ulaşımını ve tramvayı ücretsiz kullanabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:58 Kaynak: AA

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