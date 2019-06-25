Kocaeli'de palet imalathanesinde yangın
7 dakika önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman ürünleri imalathanesine ait konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:50 Kaynak: AA
'nin Gebze
ilçesinde orman ürünleri imalathanesine ait konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balçık Mahallesi'ndeki palet imalathanesine ait konteynerde semaverdeki kıvılcımın çevredeki paletlere sıçramasıyla yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerinde itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Konteynerdeki paletler tamamen yanarken imalathanede maddi hasar meydana geldi.
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