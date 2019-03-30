Kocaeli'de Palet İmalathanesinin Depolama Alanında Yangın
1 saat önce
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir orman ürünleri firmasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde bir orman ürünleri firmasının depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'ndeki bir orman ürünleri firmasının depolama alanında bulunan paletler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
Haber verilmesi üzerine olay yerinde Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:10 Kaynak: AA
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