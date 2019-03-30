Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Palet İmalathanesinin Depolama Alanında Yangın

Kocaeli'de Palet İmalathanesinin Depolama Alanında Yangın

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir orman ürünleri firmasının depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir orman ürünleri firmasının depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'ndeki bir orman ürünleri firmasının depolama alanında bulunan paletler henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerinde Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, bir saati aşkın çalışmanın ardından söndürüldü.

Depolama alanındaki paletlerin yaklaşık yarısı yanarken imalathanede de maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:28 Kaynak: AA

İtfaiye, Gebze, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Firma Sahibi, Uyandığında Kameradan İş Yerinin Yandığını Görünce İtfaiyeyi Aradı Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Muharrem İnce'den Erdoğan İtirafı: Haklı Çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburtlu Yusuf'a Yapılanlarla İlgili Konuştu: Ahlak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 04:43:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Palet İmalathanesinin Depolama Alanında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]