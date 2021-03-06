Kocaeli'de panelvanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Aracın, çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bir süre aksayan ulaşım normale döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Sultan Orhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde, E.K. idaresindeki 41 D 9679 plakalı panelvanın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

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