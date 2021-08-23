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Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

23.08.2021 19:33
Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1302/6 Sokak'tan çıkan Selim Çakır yönetimindeki 34 UD 2921 plakalı panelvan, kavşakta 1302/3 sokakta seyir halinde olan Nisa Nur Demir'in kullandığı 41 AFK 999 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Demir yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri yaralı Demir'i Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Selim Çakır, Tatlıkuyu, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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