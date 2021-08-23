Kocaeli'de panelvanla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlı ekipleri yaralı Demir'i Fatih Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

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