Kocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildi - Son Dakika
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Kocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildi

16.06.2022 17:08
Kocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan otomobil, freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan otomobil, freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma devrildi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binaların yıkımının tamamlandığı Cedit Mahallesi mevkisinde S.Y'a ait park halindeki 41 FF 835 plakalı otomobil, freninin boşalması sonucu hareket etti. Otomobil, yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yola düşmemesi için sabitlenen otomobilin çekici yardımıyla kurtarılması için çalışma yürütülecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de park halinde freni boşalan otomobil uçuruma devrildi - Son Dakika
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