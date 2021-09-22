Son dakika: Park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, arızası nedeniyle park edilmiş kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, arızası nedeniyle park edilmiş kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, D.B. (23) yönetimindeki 41 L 1690 plakalı otomobil, arızası nedeniyle park halinde duran 34 NV 5358 plakalı kamyonete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. D.B'nin cenazesi, Gebze ilçesindeki merkez mezarlığı morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yoldaki ulaşım, otomobil ve kamyonetin çekici yardımıyla kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. Öte yandan aynı bölgedeki yan yolda, çekiciyle kamyonunun karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.

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