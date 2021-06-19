Park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Park halindeyken yanan panelvan kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde park halindeki panelvanda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Kefken Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan 34 JL 9493 plakalı panelvan, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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