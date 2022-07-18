Parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı

18.07.2022 21:11

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde parkta oturdukları sırada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi'ndeki bir parkta E.Ö. ve oğlu T.Ö. yoldan geçen araç içerisindeki kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından E.Ö. Fatih Devlet Hastanesi'ne, oğlu T.Ö. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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