Kocaeli'de parkta oynarken kaybolan çocuk bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulundu.
Baba S.A. parkta oynayan çocuğu M.A'yı bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuğu evine 4 kilometre uzaklıkta buldu. Polis aracına alınan çocuk, Karamürsel Polis Merkezi Amirliğinde bekleyen babasının yanına getirildi.
Polis kamerasınca kaydedilen baba ve çocuğun kavuşma anı, görenleri duygulandırdı.
Kaynak: AA
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