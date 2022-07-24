Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Çataldere mevkiinde bulunan barajda balık tutan C.D. isimli bir kişi, kıyıya vuran, pimi çekilmemiş el bombasını fark etti. Olay yerine hemen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı bomba uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede, bombanın savunma tipi el bombası olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de patlamamış el bombası bulundu - Son Dakika

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