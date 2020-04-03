Kocaeli'de pazar alışverişine gelenler için

Kocaeli'de Karamürsel Belediyesince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazarın giriş ve çıkışına dezenfektan tüneli kuruldu.

Karamürsel Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınına karşı ilçede yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Belediye ekiplerince ilçe genelinde dezenfekte işlemlerine aralıksız devam ediliyor. Vatandaşlar için her türlü tedbir alınıyor.

İlhan Çınar Alanı'nda kurulan, ilçenin en büyük pazarlarından biri olan Cuma Pazarı'na belediye ekiplerince tek bölgeden giriş ve çıkış oluşturularak dezenfeksiyon tüneli yerleştirildi.

El dezenfektanının da bulunduğunda alanda tünel, püskürtme yöntemiyle vatandaşların kıyafetlerinde hijyen sağlıyor.