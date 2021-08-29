Kocaeli'de perona yanaşan yolcu otobüsüyle ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı.

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