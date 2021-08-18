Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasaya 675 adet sahte 100 dolarlık banknot sürmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışması ve fiziki takip sonucu bazı şüphelilerin sahte paraları piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce Balçık Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda E.B, H.H, C.A. ve A.D. yakalandı.
Operasyonda 675 adet 100 dolarlık sahte banknot ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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