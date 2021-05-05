Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışma ve fiziki takip sonucu bir kişinin sahte paraları Gebze ilçesindeki nakliye işi yapan tır şoförleriyle piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı.

İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi

Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu