Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Pkk/kck Operasyonu

Kocaeli'de Pkk/kck Operasyonu

15 dakika önce

Kocaeli'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de Pkk/kck Operasyonu, System.String[]
Kocaeli'de, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Y.E, E.Ö, D.K, F.T. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:32 Kaynak: AA

Kocaeli, PKK, Güncel
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